Как на авторынке РФ отразится уменьшения ключевой ставки

Эксперт Бойко рассказала, что будет с авторынком после снижения ключевой ставки

На днях Центральный банк России понизил ключевую процентную ставку с 16,5% до 16%. Ольга Бойко, директор департамента финансовых услуг ГК «Рольф», поделилась своими мыслями о том, как это решение повлияет на рынок автомобилей.

Она отметила, что изменения в ставке являются результатом взвешенной и последовательной политики ЦБ. Снижение ставки подтверждает эффективность принимаемых мер по контролю инфляции.

По ее словам, это снижение отразится на кредитных продуктах, хотя влияние будет умеренным и не вызовет резкого увеличения спроса. Ситуация с депозитами будет аналогичной: их доходность снизится, но они останутся привлекательными для сохранения средств в краткосрочной перспективе.

Бойко уточнила, что на автомобильном рынке, где заемное финансирование играет важную роль, даже небольшое снижение ставки создаст возможности для оптимизации расходов.

Она положительно оценивает решение регулятора и надеется на дальнейшие шаги в сторону смягчения денежно-кредитной политики при снижении инфляционных рисков.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.