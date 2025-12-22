#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как на авторынке РФ отразится уменьшения ключевой ставки
22 декабря
Как на авторынке РФ отразится уменьшения ключевой ставки
Эксперт Бойко рассказала, что будет с...
Названы китайские марки и модели, ушедшие с авторынка России в 2025-м
22 декабря
Названы китайские марки и модели, ушедшие с авторынка России в 2025-м
Autonews опубликовал список китайских...
Неприятный сюрприз: сколько будет стоить техосмотр с 1 января
22 декабря
Неприятный сюрприз: сколько будет стоить техосмотр с 1 января
«Коммерсант»: с 1 января техосмотр легковых...

Как на авторынке РФ отразится уменьшения ключевой ставки

Эксперт Бойко рассказала, что будет с авторынком после снижения ключевой ставки

На днях Центральный банк России понизил ключевую процентную ставку с 16,5% до 16%. Ольга Бойко, директор департамента финансовых услуг ГК «Рольф», поделилась своими мыслями о том, как это решение повлияет на рынок автомобилей.

Рекомендуем
Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

Она отметила, что изменения в ставке являются результатом взвешенной и последовательной политики ЦБ. Снижение ставки подтверждает эффективность принимаемых мер по контролю инфляции.

По ее словам, это снижение отразится на кредитных продуктах, хотя влияние будет умеренным и не вызовет резкого увеличения спроса. Ситуация с депозитами будет аналогичной: их доходность снизится, но они останутся привлекательными для сохранения средств в краткосрочной перспективе.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Бойко уточнила, что на автомобильном рынке, где заемное финансирование играет важную роль, даже небольшое снижение ставки создаст возможности для оптимизации расходов.

Она положительно оценивает решение регулятора и надеется на дальнейшие шаги в сторону смягчения денежно-кредитной политики при снижении инфляционных рисков.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
22.12.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0