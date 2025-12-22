Раскрыты подробности о важной системе новых автомобилей Лада

АВТОВАЗ рассказал о работе системы стабилизации на Lada Vesta и Iskra

АВТОВАЗ объяснил работу системы стабилизации на моделях Lada Iskra и Vesta. Обе машины получают эту систему в стандартной комплектации.

Она работает в сочетании с антипробуксовочной системой, системой помощи при старте в гору и ABS. В последнем выпуске подкаста «Поладим с Lada» представитель компании рассказал, что гидроагрегат АБС отвечает за стабилизацию движения.

При угрозе заноса система притормаживает отдельные колеса, возвращая автомобиль на траекторию. Это подтвердили результаты многократных испытаний.

Представитель АВТОВАЗа отметил: «При входе в поворот с зажатой педалью система сама понизит скорость, вкрутит машину в нужную траекторию, а по окончании маневра сама добавит оборотов».

Также в компании добавили, что даже если система отключена, она может включиться самостоятельно при достижении определенной скорости, предотвращая занос.

«С ручником, без ручника, бесполезно. При достижении сколько-нибудь значимой скорости система включается автоматически и гасит все заносы», – подчеркнули в АВТОВАЗе.

