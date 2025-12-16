#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Lynk & Co 900
16 декабря
В России резко подскочили продажи машин этой марки
Аналитик Целиков: в ноябре 2025 года резко...
Куда уходят деньги автовладельцев? Названа главная статья расходов в 2025 году
16 декабря
Куда уходят деньги автовладельцев? Названа главная статья расходов в 2025 году
Россияне ежегодно тратят на свои автомобили...
Российский авторынок обошел Италию и Испанию в Европе
16 декабря
Российский авторынок обошел Италию и Испанию в Европе
«Автостат»: авторынок РФ занял четвертое место...

Предновогодние скидки работают: россияне активно покупают новую Ладу

Продажи Lada Iskra показали рекордный рост с начала выхода модели на рынок

На прошлой неделе в России было продано 668 автомобилей Lada Iskra, что стало лучшим результатом за всю историю модели, по информации Сергея Целикова, главы «Автостата».

Рекомендуем
Выбираем кроссовер за 3 млн рублей — да, китайский, конечно!

В то время как общий рынок автомобилей на 50-й неделе (с 8 по 14 декабря) сократился на 24% по сравнению с предыдущим периодом, Lada Iskra значительно выделилась среди топ-25 моделей, продемонстрировав положительный рост на 10%.

Таким образом, у Lada Iskra зафиксировано два рекорда: самые высокие недельные продажи и положительная динамика среди других моделей.

Lada Iskra
Lada Iskra

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Этот успех позволил Iskra занять 11-е место в общероссийском рейтинге продаж новых легковых автомобилей. Если текущие темпы сохранятся, модель может завершить год в первой десятке самых популярных автомобилей.

Интерьер Lada Iskra
Интерьер Lada Iskra

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Lada Iskra доступна в версиях седан, универсал и кросс-версия. Для автомобилей данной модели предусмотрены 90-сильный 8-клапанный 1,6-литровый двигатель, работающий с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также 16-клапанный двигатель аналогичного объема, который сочетается с 6-ступенчатой МКП или вариатором.

Цена на Lada Iskra варьируется от 1,25 до 1,8 млн рублей, но благодаря предновогодним скидкам дилеры предлагают автомобили по цене менее 1 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 17
16.12.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв