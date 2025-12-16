Предновогодние скидки работают: россияне активно покупают новую Ладу

Продажи Lada Iskra показали рекордный рост с начала выхода модели на рынок

На прошлой неделе в России было продано 668 автомобилей Lada Iskra, что стало лучшим результатом за всю историю модели, по информации Сергея Целикова, главы «Автостата».

В то время как общий рынок автомобилей на 50-й неделе (с 8 по 14 декабря) сократился на 24% по сравнению с предыдущим периодом, Lada Iskra значительно выделилась среди топ-25 моделей, продемонстрировав положительный рост на 10%.

Таким образом, у Lada Iskra зафиксировано два рекорда: самые высокие недельные продажи и положительная динамика среди других моделей.

Lada Iskra

Этот успех позволил Iskra занять 11-е место в общероссийском рейтинге продаж новых легковых автомобилей. Если текущие темпы сохранятся, модель может завершить год в первой десятке самых популярных автомобилей.

Интерьер Lada Iskra

Lada Iskra доступна в версиях седан, универсал и кросс-версия. Для автомобилей данной модели предусмотрены 90-сильный 8-клапанный 1,6-литровый двигатель, работающий с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также 16-клапанный двигатель аналогичного объема, который сочетается с 6-ступенчатой МКП или вариатором.

Цена на Lada Iskra варьируется от 1,25 до 1,8 млн рублей, но благодаря предновогодним скидкам дилеры предлагают автомобили по цене менее 1 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте