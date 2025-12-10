Расскажем, в чем секрет удобных сидений новой Lada Iskra

АВТОВАЗ поделился информацией об умном оборудовании для сборки салона Lada Iskra

Старт серийного производства Lada Iskra, состоялся 19 апреля 2025 года, и сегодня модель, вписавшаяся в нишу между Granta и Vesta, привлекает внимание не только современным дизайном, но и продуманным интерьером, важным элементом которого стали удобные сиденья.

Интересно, что сборка Iskra ведется на двух площадках – в Тольятти и на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Именно там, на конвейере, уже много лет исправно трудится особый помощник – манипулятор для установки кресел, унаследованный от эпохи Nissan. Это оборудование берет на себя основную физическую нагрузку, позволяя работнику лишь точно направлять движение, что повышает эргономику труда.

Напомним, передние сиденья водителя и пассажира имеют развитый боковой профиль. Их анатомическая форма создана для поддержки в длительных поездках, а в холодное время года комфорт обеспечат встроенный подогрев. Водительское кресло в Lada Iskra настраивается по трем параметрам: можно изменить его положение вперед-назад, отрегулировать высоту и наклон спинки. Пассажирское сиденье спереди предлагает две базовые регулировки: продольную и по углу наклона. При этом, в отличие от более старшей Lada Vesta, в новой модели не предусмотрена регулировка поясничного подпора для водителя.

Дизайнеры предложили на выбор несколько вариантов обивки салона автомобиля: сдержанные черно-серые гаммы или более эмоциональные композиции с контрастной строчкой и яркими цветными вставками.

Не забыли инженеры и о пассажирах второго ряда. В топовых комплектациях задний диван получит три отдельных подголовника, выполненных по проверенным «реношным» лекалам. Второй ряд сидений складывается в соотношении 60/40.

Напомним, что основой для автомобиля послужила технологичная платформа альянса Renault-Nissan, которая после ухода французского партнера была глубоко адаптирована и локализована в Тольятти. Этот масштабный процесс импортозамещения, в ходе которого сотни компонентов прошли реинжиниринг.

Внимание к деталям говорит о том, что Iskra создавалась как недорогой, но современный, продуманный и ориентированный на комфорт автомобиль.

