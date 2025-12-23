#
Lada Iskra: какой кузов и коробку предпочитают россияне?

Александр Шапринский: 84% продаж Лады Искры приходится на седаны и универсалы

Lada Iskra пользуется спросом в двух типах кузова: седан и универсал SW Cross, о чем сообщил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Эти модификации составляют 84% от общего количества продаж данной модели. Остальные 16% приходятся на кузов SW.

Покупатели отдают предпочтение механической коробке передач – 67%. В 87% сделок приобретаются машины с двигателем мощностью 106 л.с., тогда как 13% составляют автомобили с мотором 90 л.с.

Lada Iskra доступна в трех кузовах: седан, универсал и кросс-универсал. Для модели предлагаются три силовых агрегата: 1,6 литра (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКП, 1,6 литра (106 л.с.) с 6-ступенчатой МКП и 1,6 литра (106 л.с.) с автоматом. Начальная цена модели – 1 249 000 рублей за седан в комплектации Comfort с двигателем 1,6 л (90 л.с.) и механической КП.

По данным агентства «Автостат», по итогам 51-й недели 2025 года Lada Iskra впервые вошла в десятку самых популярных автомобилей в России, заняв восьмую позицию.

Источник:  Автостат
