Lada Iskra вошла в десятку бестселлеров авторынка

«Автостат»: Lada Iskra вошла в топ-10 по продажам, Tenet T7 стал лучшей иномаркой

На предпоследней неделе 2025 года (с 15 по 21 декабря) на российском авторынке произошло два важных события, отмечает источник.

Во-первых, Lada Iskra впервые попала в десятку популярнейших автомобилей в России.

А во-вторых, кроссовер Tenet T7 калужской сборки (переименованный Chery Tiggo 7 Pro) стал самой продаваемой иномаркой в стране, в общем топе бестселлеров пропустив вперед лишь семейство Lada Granta, говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат». Гранта за семь дней продалась тиражом 2785 экземпляров, Tenet T7 – 1286.

На третьем месте – уступивший лидерство среди иномарок Haval Jolion (1246 шт.), а ниже в рейтинге на прошлой неделе расположились Haval M6 (1200 шт.), Tenet T4 (1125 шт.), Lada Vesta (1105 шт.) и Niva Travel (1042 шт.).

Новая модель АВТОВАЗа Lada Iskra дебютировала в первой десятке на восьмой позиции с красивым результатом 777 проданных машин.

А замкнули топ китайско-белорусский кроссовер Belgee X50 (761 шт.) и классическая отечественная Niva Legend (676 шт.). Всего же с 15 по 21 декабря покупателей нашли 28 313 новых легковушки, что на 3,2% больше, чем неделей ранее, но на 1,2% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

