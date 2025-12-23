Как не получить штраф за елку: советы юриста

Юрист Кырлан рассказал, как без штрафа срубить, купить и перевезти елку

Юрист Кырлан поделился советами о том, как законно приобрести, срубить и перевезти новогоднюю елку. Он подчеркнул, что самый безопасный вариант – это покупка на официальном елочном базаре.

Продавец должен выдать чек, который подтвердит законность покупки и защитит от вопросов со стороны правоохранительных органов. При покупке у частного лица нужно запросить документ, который подтверждает легальность происхождения дерева. В противном случае можно стать соучастником незаконной вырубки, а доказать свою добросовестность будет сложно.

Для тех, кто планирует самостоятельно вырубить елку в лесу, Кырлан напомнил о строгих правилах. Незаконная рубка хвойных деревьев может привести к штрафу от 3000 до 4000 рублей. В случае значительного ущерба возможна уголовная ответственность. Для легальной вырубки потребуется порубочный билет, который можно получить в местном лесничестве после оплаты пошлины.

Эксперт также рассказал, как правильно перевозить елку. Необходимо соблюдать правила дорожного движения. Груз не должен препятствовать обзору водителя и управлению автомобилем. При переноске в салоне нужно складывать сиденья и размещать дерево по диагонали, чтобы оно не мешало переключению передач. Если елка транспортируется на крыше, ее нужно надежно зафиксировать, а выступающие части обозначить флажками или светоотражающими элементами.

Кырлан предупредил о возможных юридических нюансах при перевозке елки без упаковки. Осыпавшаяся хвоя и смола могут повредить обивку арендованного или каршерингового автомобиля, что повлечет за собой материальную ответственность. Рекомендуется обернуть дерево пленкой или мешковиной.

После праздников елка должна утилизироваться в специально отведенных пунктах, так как несоответствующая утилизация грозит штрафом.

Соблюдение всех рекомендаций поможет провести праздники без проблем и с чистой совестью.

