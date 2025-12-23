Выяснилось, в каком регионе тщательнее всего готовятся к дальним зимним маршрутам

В РОМИРе рассказали, как автовладельцы планируют новогодние поездки

Как показало исследование холдинга РОМИР, проведенное в ноябре 2025 года, для 69% автомобилистов подготовка к сезону – это в первую очередь замена резины и проверка ключевых узлов, от аккумулятора до омывающей жидкости.

Особенно серьезно к этому вопросу подходят жители Урала и Центральной России.

При этом безопасность в виде проверки аптечки или огнетушителя становится главным приоритетом для 15% водителей, чаще – для автовладельцев старше 60 лет и жителей Приволжья.

Планы

Планы на новогодние каникулы также сильно разнятся. Почти половина россиян (48%) планирует пользоваться автомобилем как обычно, а каждый десятый (11%) – даже чаще. Лидером по активности обещает стать Северо-Запад, где доля таких водителей в три раза выше среднего, что связывают с традицией праздничных путешествий.

В то же время почти треть (28%) намерена реже садиться за руль, особенно на Кавказе и в Поволжье.

Подготовка

География влияет и на отношение к длительным поездкам. Тщательнее всех к дальним зимним маршрутам готовятся на Северо-Западе, а жители Дальнего Востока и Урала чаще ограничиваются проверкой самого необходимого. Ценностные ориентиры тоже отличаются: если для Юга России критически важны надежность и комфорт в салоне, то уральцы в два раза чаще среднего видят в автомобиле символ свободы. А в Сибири заметно выше запрос на праздничный внешний вид машины.

Исследование было проведено методом личных интервью с 1500 респондентами во всех федеральных округах страны.

