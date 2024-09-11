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Ножницы, жгуты, турникеты — чего еще не хватает в автомобильной аптечке?

Врач дал совет, чем дополнить стандартную автомобильную аптечку

Терапевт и автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков отметил, что в стандартный комплект первой помощи, предусмотренный для аптечки образца 2024 года, не входят лекарства. И неплохо было бы добавить некоторые обезболивающие, хотя бы один шприц с противошоковым препаратом и гемостатическую губку.

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При возникновении кровотечения рекомендуется засыпать рану гемостатиком, обработать антисептиком и наложить бинт. Также полезно включить в аптечку воздуховод – резиновый или силиконовый прибор, предотвращающий западание языка и перекрытие дыхательных путей у человека без сознания.

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Андрей Звонков также подчеркнул необходимость иметь обычные ножницы. По его словам, ножницы необходимы для разрезания бинтов, и их всегда нужно иметь под рукой. И пояснил, что важнее не сама аптечка, а умение пользоваться ее содержимым. Если человек не разбирается в применении набора первой помощи, то ему не важно, что находится в аптечке.

Кроме того, врач добавил, что могут быть полезны жгуты и турникеты. Он порекомендовал включить в аптечку жгут или турникет, который может остановить кровотечение на 10-30 минут, пока не приедет медицинская бригада. Звонков отметил, что, когда он работал на скорой, одного жгута часто было недостаточно, и они использовали капроновые колготки, которые идеально для этого подходят.

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Источник: Радио Sputnik

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Алексеева Елена
Фото:freepik / fabrikasimf
Количество просмотров 115
11.09.2024
Фото:freepik / fabrikasimf
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