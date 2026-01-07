#
Компания Geely поставила сразу пять рекордов Гиннесса

Geely открыла крупнейший в мире центр безопасности автомобилей

В Китае открылся крупнейший в мире центр тестирования безопасности автомобилей Geely Safety Centre, установивший для компании еще пять рекордов Гиннесса:

  • Самая большая лаборатория автомобильной безопасности (81 930,745 кв.м);
  • Самая длинная крытая трасса для краш-тестов автомобилей (293,39 м);
  • Крупнейший (28 536,224 кв.м) аэродинамический туннель с регулируемой высотой и имитацией дождя, снега, солнечной радиации и ветра до 250 км/ч;
  • Крупнейшая зона для проведения краш-тестов автомобилей под произвольным углом столкновения от 0 до 180° (12 709,293 кв.м).
  • Наибольшее количество испытаний, воспроизводимых в лаборатории – 27 видов.
Тут будут проводить краш-тесты, проверку уровня защиты пешеходов, моделирование работы систем активной безопасности, исследование надежности тяговых батарей и силовых установок на новых источниках энергии. Особое внимание – кибербезопасности и оценке влияния технологий на здоровье.

Geely Safety Centre призван объединить лучшие мировые практики в своей области и укрепить сотрудничество между организациями, развивающими безопасность транспорта. В Geely считают, что новый центр значительно ускорит внедрение инноваций и поднимет мировые стандарты автомобильной безопасности на новый уровень. Первоначальные инвестиции в этот проект составили более 2 млрд юаней.

