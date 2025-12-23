#
На сколько вырастут цены на ТО в следующем году

Техосмотр для легковых авто подорожает почти на 10% с 2026 года

С 1 января 2026 года в России ожидается увеличение стоимости технического осмотра легковых автомобилей в среднем на 9,7%. Об этом стало известно из материала, опубликованного «Коммерсантом», который основывается на анализе тарифов, утвержденных Федеральной антимонопольной службой.

Самые высокие расценки будут установлены на Чукотке, где техосмотр обойдется в около 5,4 тысячи рублей. К числу регионов с высокими тарифами также входят Санкт-Петербург (примерно 2 тысячи рублей), Амурская область (1,85 тысячи рублей) и Ненецкий автономный округ (1,75 тысячи рублей).

В Москве и Подмосковье цена поднимется до 1,2 тысячи рублей. Минимальные ставки будут в Волгоградской и Новгородской областях – около 1,07 тысячи рублей.

Некоторые регионы еще не утвердили окончательные тарифы; например, в Тверской и Тамбовской областях они планируются на уровне 1,2 тысячи рублей, а в Калининградской области – 1,45 тысячи рублей. Повышение цен уже поддержали более половины субъектов России.

Сергей Зайцев, глава союза «Техэксперт», утверждает, что даже с новыми тарифами операторы техосмотра не смогут обеспечить экономическую устойчивость. По его оценкам, методика ФАС предполагает полную загрузку пунктов техосмотра, в то время как реальный спрос составляет лишь 15-20%. Это положение может привести к уходу добросовестных операторов с рынка и росту числа формальных проверок.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

Источник:  «Коммерсант»
