Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кто будет бесплатно ездить по платным трассам в 2026 году
24 декабря
Кто будет бесплатно ездить по платным трассам в 2026 году
Власти рассмотрят продление льготного проезда...
Российский рынок подержанных электрокаров резко вырос
24 декабря
Российский рынок подержанных электрокаров резко вырос
«Автостат»: продажи электромобилей в России...
Toyota Camry
24 декабря
Японский автогигант зарегистрировал три товарных знака в России
Toyota продлила права на товарный знак Camry в...

Эти водители получат право год бесплатно ездить по «платкам»

Электромобили получат право на бесплатный проезд по платным трассам до 2027 года

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

В России планируют продлить на 2026 год бесплатный проезд для владельцев электромобилей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Указание о продлении меры в адрес Минэкономразвития дал первый вице-премьер Денис Мантуров. Один из источников издания подтвердил это поручение. Льгота доступна как для физических, так и для юридических лиц, но есть важный нюанс: она распространяется на электромобили, собранные в РФ.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Включены автомобили марки Evolute, а также Москвич 3е, Амберавто А5, электрические Лады и ГАЗели и электрогрузовики «ЭМ-Рус».

Бесплатный проезд на платных дорогах касается трасс М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД. Эта мера действует с 1 марта 2023 года и уже была продлена в конце 2024 года. Ранее аналогичные льготы получили силовые ведомства, поправки приняты Госдумой в 2025 году.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Коммерсант
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
«За рулем»
Фото:Автодор
Количество просмотров 17
24.12.2025 
Фото:Автодор
Поделиться:
Оцените материал:
-1