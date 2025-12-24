Эти водители получат право год бесплатно ездить по «платкам»

Электромобили получат право на бесплатный проезд по платным трассам до 2027 года

В России планируют продлить на 2026 год бесплатный проезд для владельцев электромобилей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Указание о продлении меры в адрес Минэкономразвития дал первый вице-премьер Денис Мантуров. Один из источников издания подтвердил это поручение. Льгота доступна как для физических, так и для юридических лиц, но есть важный нюанс: она распространяется на электромобили, собранные в РФ.

Включены автомобили марки Evolute, а также Москвич 3е, Амберавто А5, электрические Лады и ГАЗели и электрогрузовики «ЭМ-Рус».

Бесплатный проезд на платных дорогах касается трасс М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД. Эта мера действует с 1 марта 2023 года и уже была продлена в конце 2024 года. Ранее аналогичные льготы получили силовые ведомства, поправки приняты Госдумой в 2025 году.

