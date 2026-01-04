Как вызволить застрявший в снегу автомобиль

Эксперт Солдатов: Вытащить застрявшую в снегу машину поможет «раскачка»

Водителям, столкнувшимся с проблемой застрявшей в снегу машины, рекомендуется следовать нескольким полезным советам.

Автоэксперт Роман Солдатов объясняет: если водитель понимает, что застревает, не стоит пытаться быстро выехать вперед. Это может ухудшить ситуацию. Лучше попробовать задний ход, чтобы выбраться по тому же пути, по которому заехали в снежный тупик.

Если автомобиль с полным приводом, его следует задействовать. Также можно применить метод «раскачки»: нужно постепенно двигаться вперед, затем назад, чтобы утрамбовать снег под колесами.

Если эти действия не помогают, рекомендуется раскопать снег под машиной и перед ней, очистить колесные арки.

Комментарий эксперта

Роман Солдатов, автоэксперт:

– Также может помочь подкладывание под колеса досок, веток... Всего, что поможет вернуть сцепление. Но тут нужно быть внимательными: всё, что подложили под колеса, начнет вылетать, как только машина тронется.

