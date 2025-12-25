#
Задний пассажир не пристегнут — кого оштрафуют?

Юрист Палюлин объяснил, на ком лежит вина за непристегнутый ремень пассажира

Сегодня за непристегнутый ремень штрафы с камер «прилетают» и по водителям, и по передним пассажирам. С задними ситуация сложнее: некоторые считают, что можно спрятаться за передним креслом или крышей – и не пристегиваться. А если остановит инспектор? Или произойдет ДТП?

«Согласно статье 12.6 КоАП РФ, водитель несет административную ответственность за управление транспортным средством, если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности. Данная норма прямо указывает, что водитель обязан обеспечить соблюдение правил использования ремней безопасности всеми лицами, находящимися в автомобиле. Таким образом, если инспектор ГИБДД остановит транспортное средство и обнаружит непристегнутых пассажиров, штраф в размере 1000 рублей будет наложен именно на водителя» – пояснил юрист Антон Палюлин.

Если случилась авария с участием непристегнутых пассажиров, водитель также несет ответственность за причиненный вред (статья 1079 ГК РФ), но если будет установлено, что «отвязанный» пассажир способствовал увеличению вреда, суд может воспользоваться статьей 1083 ГК РФ и уменьшить размер компенсации соразмерно степени вины, отметил Палюлин.

Юрист напомнил, что в соответствии с пунктом 2.1.2 ПДД, водитель должен убедиться, что все пассажиры пристегнуты. В случае, если пассажир отказывается это сделать, водитель имеет право не начинать движение или прекратить его. То есть именно водитель ответственен за безопасность в салоне авто, подчеркнул эксперт.

Источник:  Авто Mail
