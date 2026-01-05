#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Зачем надо всегда пристегиваться на заднем сиденье
5 января
Зачем надо всегда пристегиваться на заднем сиденье
Автоэксперт Попов: Ремни безопасности на заднем...
Популярная марка локализует производство автомобилей в России
5 января
Популярная марка локализует производство автомобилей в России
Livan проводит технико-экономическое...
Автомобилистов предупредили об опасности «умных» машин зимой
5 января
Автомобилистов предупредили об опасности «умных» машин зимой
Эксперт Васильев: «Умными» машинами зимой...

Зачем надо всегда пристегиваться на заднем сиденье

Автоэксперт Попов: Ремни безопасности на заднем сиденье спасут от травм

При резком торможении или аварии человек, не пристегнутый ремнем безопасности, по инерции движется вперед и рискует получить тяжелые травмы, рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Дмитрий Попов, автоэксперт:

– Отдельная тема – ремни безопасности, особенно на задних сиденьях. Здесь важно понимать, что силу инерции никто не отменял. При резком торможении или ДТП непристегнутый пассажир сзади по инерции летит вперед. Я лично видел случаи, когда людям выбивало зубы ударом о подголовник. Каркас подголовника металлический, и если кто-то считает, что он мягкий из-за обивки, – это заблуждение. Удар может быть очень жестким.

Рекомендуем
Два ДТП подряд: почему страховая может заплатить вам гораздо меньше

Он подчеркнул, что утверждения о том, что на заднем сиденье можно не пристегиваться, являются ошибочными. Пассажиры, сидящие сзади, часто получают серьезные повреждения при ДТП.

Бывали случаи, когда пассажир, сидящий посередине, вылетал вперед между сиденьями через лобовое стекло, отметил специалист. Те, кто сидит за водителем или справа, при резком торможении также по инерции летят вперед, прибавил Дмитрий Попов.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, как защититься от «схемы Долиной» при покупке машины.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  РИАМО
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
05.01.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0