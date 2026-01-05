Зачем надо всегда пристегиваться на заднем сиденье

Автоэксперт Попов: Ремни безопасности на заднем сиденье спасут от травм

При резком торможении или аварии человек, не пристегнутый ремнем безопасности, по инерции движется вперед и рискует получить тяжелые травмы, рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Комментарий эксперта

Дмитрий Попов, автоэксперт:

– Отдельная тема – ремни безопасности, особенно на задних сиденьях. Здесь важно понимать, что силу инерции никто не отменял. При резком торможении или ДТП непристегнутый пассажир сзади по инерции летит вперед. Я лично видел случаи, когда людям выбивало зубы ударом о подголовник. Каркас подголовника металлический, и если кто-то считает, что он мягкий из-за обивки, – это заблуждение. Удар может быть очень жестким.

Он подчеркнул, что утверждения о том, что на заднем сиденье можно не пристегиваться, являются ошибочными. Пассажиры, сидящие сзади, часто получают серьезные повреждения при ДТП.

Бывали случаи, когда пассажир, сидящий посередине, вылетал вперед между сиденьями через лобовое стекло, отметил специалист. Те, кто сидит за водителем или справа, при резком торможении также по инерции летят вперед, прибавил Дмитрий Попов.

