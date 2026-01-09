В следующий раз, когда вы скажете: «Мне холодно», машина сама исправит ситуацию
Скоро автомобиль будет не просто транспортом, но и чутким компаньоном водителя, обещают инженеры.
Крупнейший мировой поставщик автокомпонентов Bosch на выставке CES 2026 в январе представит революционную платформу набазе искусственного интеллекта, созданную совместно с Nvidia и Microsoft.
Новая система способна кардинально изменить ощущения от вождения. В её основе – мощный чип Nvidia Orin и уникальный голосовой помощник, который учится на привычках водителя. Ему достаточно услышать жалобу «Мне холодно», чтобы самостоятельно включить обогрев сиденья и отрегулировать климат-контроль до нужных значений, не требуя уточняющих команд.
Платформа не только заботится о комфорте, но и повышает продуктивность. Благодаря интеграции с Microsoft 365 водитель сможет голосом присоединиться к совещанию в Teams, а автомобиль в это время активирует помощников вроде адаптивного круиз-контроля для снижения нагрузки.
По прогнозам Bosch, эта технология принесет компании более 2 млрд евро выручки к 2030 году и сделает каждую поездку более интуитивной, безопасной и полезной.
Главное, чтобы это еще и корректно работало!
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
- «За рулем» можно читать и в MAX