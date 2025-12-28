#
Пристегиваться за рулем раньше не любили. И даже протестовали

50 лет назад ввели обязательное использование ремней безопасности

Известно, что в Западной Германии введение обязательного использования ремней безопасности 1 января 1976 года даже вызвало народное возмущение.

Были запущены дорогостоящие социальные кампании, чтобы убедить людей в эффективности новой технологии безопасности и тем самым снизить тревожно высокое число смертельных случаев на дорогах.

С сегодняшней точки зрения это понять сложно, но в 1970-х годах большинство людей действительно ездили непристегнутыми. В 1972 году ремни использовали лишь 5% водителей.

Причина этого, хотя сегодня это звучит странновато, заключалась в том, что многие считали это... ограничением личной свободы!

Да и в начале 1970-х годов ремнями безопасности были оборудованы лишь около трети автомобилей. Ситуация изменилась, когда с 1 января 1974 года в Западной Германии стало обязательным наличие ремней безопасности на передних сиденьях в новых автомобилях. В Восточной Германии это правило действовало с 1970 года. Однако почти никто не хотел пользоваться этой мерой безопасности, и любой, кто все же пристегивался, считался робким, человеком, да попросту – трусом!

«Прикованные к машине», – гласил заголовок журнала «Der Spiegel» в декабре 1975 года, отражая массовые настроения публики.

Изменение поведения произошло лишь в 1984 году, когда был введен штраф в 40 марок за вождение без ремня безопасности. За несколько месяцев уровень использования ремней безопасности вырос до 90%. Впоследствии число смертельных случаев на дорогах значительно сократилось.

Интересно, что в правилах дорожного движения России положение об обязательном использовании ремней безопасности водителями и пассажирами на легковых автомобилях появилось даже чуть раньше – в 1975 году. Но тогда на него почти никто не обратил внимания. Внедрение этой меры безопасности также происходило долго и с большими трудностями.

