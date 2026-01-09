#
У полиции появился Lamborghini с особым QR-кодом на стекле

Суперкар Lamborghini Huracan Sterrato превратили навигатор помощи наркозависимым

Полиция города Гарфилд в американском штате Нью-Джерси получила в свое распоряжение необычный Huracan Sterrato.

Помимо увеличенного дорожного просвета, свойственного этой кросс-модификации Lamborghini, у суперкара есть еще пара особенностей. Первая – специальная ливрея, а вторая – QR-код который вы можете заметить на заднем боковом окошке. Он ведет на сайт Центра помощи зависимым от алкоголя и наркотиков – отсканировав код, можно подключиться к так называемом круглосуточному онлайн-навигатору.

По сути, это расширенное меню, позволяющее зависимым получить помощь, поддержку, рекомендации и направления в реабилитационные центры и другие организации. Как минимум, до июня 2026 года, машина будет появляться на различных тематических мероприятиях, первое из которых уже состоялось 18 декабря в местной пожарной части.

Источник:  Carscoops
Иннокентий Кишкурно
09.01.2026 
