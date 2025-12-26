Невидимый враг за рулем: что вызывает «сонное опьянение» водителя

Низкочастотные колебания автомобиля вызывают сонливость уже через 15 минут

Исследования показывают, что низкочастотные колебания автомобиля (4-7 Гц) вызывают сонливость уже через 15 минут, а через полчаса водитель может заснуть.

Это «сонное опьянение» испытывают почти все. Усталость – причина каждой третьей аварии, и она так же опасна, как вождение в нетрезвом виде.

Для сохранения бодрости ключевое правило – вовремя останавливаться. Физиологи предупреждают: уже через 2–2,5 часа непрерывного движения мозг теряет четкость восприятия.

Универсальная рекомендация для любого автолюбителя – делать перерыв минимум на 15–20 минут каждые два часа пути. Даже такой короткий отдых способен полностью восстановить психическое состояние.

Однако важно отдыхать правильно. Лучшая тактика – физическая активность на свежем воздухе, лёгкая разминка для восстановления кровообращения. Кратковременный сон в 15–20 минут или беседа для психологической разгрузки также отлично восстанавливают силы. А вот оставаться в кресле, уткнувшись в телефон, – бесполезно.

Статистика неумолима: если вы находитесь за рулем от 7 до 12 часов без остановки, риск ДТП удваивается. А непрерывное вождение свыше 12 часов увеличивает вероятность аварии в 9 раз.

Планируя длительную поездку, будь то путешествие на юг или рабочий рейс, помните: безопасность – не в скорости, а в своевременных паузах. Остановитесь, разомнитесь, взбодритесь – это спасет не только вашу жизнь, но и жизни тех, кто едет рядом с вами по дороге.

