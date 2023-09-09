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Врач назвал признаки усталости водителя

Профессор Демин: Пассажиры должны быть не в меньшем тонусе, чем водитель

Профессор, кандидат медицинских наук Андрей Демин обратил внимание водителей, что отправляться в длительную дорогу следует только хорошо отдохнувшим. В противном случае человек за рулем легко может впасть в состояние сонливости, которая нередко становится причиной ДТП.

Он посоветовал пассажирам следить за состоянием «рулевого» и напомнил основные признаки усталости водителя.

«Ключевой фактор – самочувствие водителя, его внимание не должно рассеиваться. Тревожный признак, когда водитель как бы утрачивает чувство реальности, особенно ночью, если вокруг все спят. Пассажиры должны быть в не меньшем тонусе, чем водитель, общаться с ним, следить за его состоянием», — посоветовал врач.
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По словам Демина, очень важно и самому водителю, и пассажирам контролировать положение рук: если они начинают сползать с руля, то человек уже близок к отключке. Необходимо в этом случае остановиться и полноценно поспать. А вот кофе и энергетики не помогут, добавил доктор.

Также ярким признаком усталости водителя может служить его поведение за рулем: если в движении он нервничает, ерзает, меняет позы, а при остановке, например на светофоре, как бы расслабляется и обмякает – это тоже сигнал к немедленной остановке для отдыха.

Источник: Радио Sputnik

Фото: Depositphotos

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