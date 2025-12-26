В России продают Toyota Camry за 2,1 млн рублей

В продаже появилась Toyota Camry XV30 2003 года с пробегом 19 тыс. км

В России выставлена на продажу очередная капсула времени: Toyota Camry пятого поколения (XV30) 2003 года выпуска с пробегом всего 19 тысяч километров.

Машина бежевого цвета продается в Альметьевске. У автомобиля один владелец, который хранил его исключительно в гараже.

Под капотом стоит 2,4-литровый двигатель мощностью 156 л.с. и классический 4-ступенчатый автомат.

Считается, что этот мотор может пройти от 300 до 400 тысяч километров до серьезного ремонта. Коробка передач обычно ходит около 200 тысяч километров при регулярной замене масла и аккуратной езде. Так что машина в таком состоянии еще долго может служить своему владельцу. В теории.

К недостаткам автомобиля относят отсутствие современных опций, но при этом в машине есть кондиционер.

Цена за эту Toyota Camry составляет 2 099 000 рублей. Для сравнения, новая Lada Aura по акции стоит примерно столько же, а новый Belgee S50 на автомате немногим дешевле.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»