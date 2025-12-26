#
iCaur V27
26 декабря
Новый кроссовер iCaur V27: яркий дизайн и 800 км запаса хода
В Москве показали предсерийный гибридный...
Haval Jolion 2026
26 декабря
Самый популярный кроссовер в России обновился и стал намного экономичнее
Haval Jolion 2026 вышел на рынок Австралии с...
Toyota Camry
26 декабря
В России продают Toyota Camry за 2,1 млн рублей
В продаже появилась Toyota Camry XV30 2003 года...

В России продают Toyota Camry за 2,1 млн рублей

В продаже появилась Toyota Camry XV30 2003 года с пробегом 19 тыс. км

В России выставлена на продажу очередная капсула времени: Toyota Camry пятого поколения (XV30) 2003 года выпуска с пробегом всего 19 тысяч километров.

Два ДТП подряд: почему страховая может заплатить вам гораздо меньше

Машина бежевого цвета продается в Альметьевске. У автомобиля один владелец, который хранил его исключительно в гараже.

Под капотом стоит 2,4-литровый двигатель мощностью 156 л.с. и классический 4-ступенчатый автомат.

Считается, что этот мотор может пройти от 300 до 400 тысяч километров до серьезного ремонта. Коробка передач обычно ходит около 200 тысяч километров при регулярной замене масла и аккуратной езде. Так что машина в таком состоянии еще долго может служить своему владельцу. В теории.

К недостаткам автомобиля относят отсутствие современных опций, но при этом в машине есть кондиционер.

Цена за эту Toyota Camry составляет 2 099 000 рублей. Для сравнения, новая Lada Aura по акции стоит примерно столько же, а новый Belgee S50 на автомате немногим дешевле.

Toyota Camry
Toyota Camry
Toyota Camry
Источник:  Российская газета
Фото:auto.ru
Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
