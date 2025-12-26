Авто Ларисы Долиной пострадало в ДТП, владелица не пострадала

Telegram-канал SHOT сообщил о ДТП с премиальной Toyota Alphard Ларисы Долиной

В Москве с участием премиального автомобиля Toyota Alphard, принадлежащего певице Ларисе Долиной, произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Авария произошла около двух месяцев назад в районе Строгино. Toyota столкнулась с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП на машине певицы были повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала. К счастью, никто из участников аварии не пострадал.

Предварительно сообщается, что ремонт автомобиля 2024 года выпуска может стоить около одного миллиона рублей, большая часть суммы уйдет на покупку запчастей.

Toyota Alphard была приобретена Ларисой Долиной в апреле 2025 года примерно за 16 миллионов рублей.

В Казахстане депутит предложил запретить автомобили Toyota Alphard из-за частых ДТП.

