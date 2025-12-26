#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
iCaur V27
26 декабря
Новый кроссовер iCaur V27: яркий дизайн и 800 км запаса хода
В Москве показали предсерийный гибридный...
Haval Jolion 2026
26 декабря
Самый популярный кроссовер в России обновился и стал намного экономичнее
Haval Jolion 2026 вышел на рынок Австралии с...
Toyota Camry
26 декабря
В России продают Toyota Camry за 2,1 млн рублей
В продаже появилась Toyota Camry XV30 2003 года...

Авто Ларисы Долиной пострадало в ДТП, владелица не пострадала

Telegram-канал SHOT сообщил о ДТП с премиальной Toyota Alphard Ларисы Долиной

В Москве с участием премиального автомобиля Toyota Alphard, принадлежащего певице Ларисе Долиной, произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Рекомендуем
Два ДТП подряд: почему страховая может заплатить вам гораздо меньше

Авария произошла около двух месяцев назад в районе Строгино. Toyota столкнулась с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП на машине певицы были повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала. К счастью, никто из участников аварии не пострадал.

Предварительно сообщается, что ремонт автомобиля 2024 года выпуска может стоить около одного миллиона рублей, большая часть суммы уйдет на покупку запчастей.

Toyota Alphard была приобретена Ларисой Долиной в апреле 2025 года примерно за 16 миллионов рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В Казахстане депутит предложил запретить автомобили Toyota Alphard из-за частых ДТП.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Газета.Ру
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Весточкин Ефим
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 42
26.12.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0