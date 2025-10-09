#
Toyota Alphard 2025
9 октября
Эту модель Toyota хотят запретить из-за частых ДТП
Замер компрессии – способ, проверенный десятилетиями. Не может ДВС ­работать при несжатой смеси!
9 октября
Мотор прослужит долго — рассказываем, как этого добиться без лишних трат
Эксперты «За рулем» собрали самые простые...
В шиномонтажках начался ажиотаж: автомобилисты спешат «переобуться»
8 октября
Fit Service: в октябре в РФ установлен рекорд...

Казахстанский депутат Ерлан Саиров предложил запретить автомобили Toyota Alphard

С минивэнами Toyota Alphard часто происходят аварии на трассе, поэтому их эксплуатацию в Казахстане нужно запретить, считает депутат нижней палаты парламента республики Ерлан Саиров.

«Автомобиль Toyota Alphard давно обрел дурную славу. Смертельная статистика на наших дорогах с участием этой марки машины просто зашкаливает. Как вы знаете, за два дня июля месяца с участием Альфардов были в два крупных ДТП в Жамбылской и Алматинской областях, где погибли десять человек и еще четверо пострадали. Мы понимаем, что у таксистов тоже есть семьи, и они зарабатывают на жизнь. Но зарабатывать ценой угрозы чужой жизни – грех!» – заявил Саиров.
Toyota Alphard 2025
Toyota Alphard 2025
Российский источник, обративший внимание на это заявление, отмечает, что с пресловутым «правым рулем» обозначенная депутатом опасность никак не связана.

Дело в том, что первичная регистрация праворульных машин запрещена в Казахстане аж с 2007 года. Все выпущенные для внутреннего рынка Японии машины, эксплуатирующиеся в Казахстане, старше этого года выпуска – и очевидно, что львиная доля (если не абсолютно все) Альфарды, на которых ездят таксисты республики, имеют левое расположение руля. В чем же тогда может скрываться опасность Тойоты Alphard – неизвестно, парламентарий этого не уточнил.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
09.10.2025 
