В России выросли штрафы за навязывание услуг: что это значит для водителей
Госдума приняла закон, который значительно увеличивает штрафы за навязывание покупателям дополнительных товаров и услуг. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях.
Теперь штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составляют от 50 до 150 тысяч рублей, вместо прежних 2–4 тысяч. Для юридических лиц размеры штрафов выросли до 200–500 тысяч рублей с прежних 20–40 тысяч.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что часто страдали покупатели автомобилей. Например, по навязанному каско через дилерский центр цена составляет около 70 тысяч рублей, а за его пределами – примерно 35 тысяч рублей при тех же условиях.
Навязывание дополнительных услуг приводило к необоснованным перерасходам для потребителей. Увеличение штрафов призвано помочь бороться с этой проблемой.
