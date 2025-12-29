Эти машины россияне покупали в 2025 году: топ-10 марок

Эксперт Целиков собрал ключевые показатели по рынку новых авто за 2025 год

Рынок новых легковых автомобилей в России в 2025 году составил примерно 1,31–1,32 млн единиц, что на 16% меньше результата предыдущего года. Такие данные предоставил автоэксперт Сергей Целиков, основываясь на информации за 11 месяцев и три недели декабря.

По его оценкам, доля российских автомобилей достигла 53%, увеличившись на 7%. При этом автотранспорт из Китая снизил свою долю до 37%, что на 38% меньше, чем в 2024 году. Среди марок по странам происхождения лидируют китайские бренды с 52% рынка, что ниже на 26% по сравнению с прошлым годом. За ними следуют российские марки с 33% (–12%), белорусские – 5% (+92%), японские – 4% (+14%) и немецкие – 3% (+39%).

Большая часть автомобилей, проданных в 2025 году, была выпущена в том же году – 52,5%. Еще 44% легковых машин произведены в 2024 году, остальные 3,5% – в 2023 году. Основным типом двигателей остались бензиновые, их доля составила 94,2%. Продажи подзаряжаемых гибридов составили 3,3%, дизельных моделей – 1,6%, электромобилей – 0,9%. Мягкие гибриды учитывались вместе с бензиновыми и дизельными машинами.

По типу трансмиссии 73% рынка заняли автомобили с автоматическими коробками передач, включая роботы и вариаторы, в то время как механика составила 27%. По типу привода 60,4% машин были с передним приводом, а полноприводных – 39,3%.

Кроссоверы доминируют на рынке и составляют 71% всех продаж. В сегменте B зарегистрировано 19% автомобилей, D-класса – 2,3%, C-класса – 2,2%, компактвэнов (LAV) – 2,1%, пикапов – 1,7%.

По мощности двигателей большинство проданных в 2025 году автомобилей (67,5%) оснащены моторами мощностью до 160 лошадиных сил, остальные 32,5% имеют мощность выше этого значения.

Лидером рынка по доле остается Lada с 25%. За ней идут Haval (13%), Chery (7,8%), Geely (7,2%), Belgee и Changan (по 5,1%), Jetour (2,8%), Solaris (2,6%), Tenet (2,4%) и замыкают топ Omoda и Toyota по 2,2% каждая.

