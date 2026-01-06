#
Эти автомобили чаще всего угоняли в 2025 году
«Бабушкина схема»: лучше совершать сделку купли-продажи авто у нотариуса
Как колебания курса доллара отражаются на стоимости машин: ответ эксперта
Когда курс доллара начинает падать, на автомобильном рынке возникает ощущение, что цены на новые машины сразу должны снизиться. На практике все не так однозначно, отмечает CEO проекта Likvi. com Александр Коротков.

Комментарий эксперта

Александр Коротков, CEO проекта Likvi. com:

– Реальные колебания цен проявляются постепенно. Дело в том, что новые автомобили зависят от импортных комплектующих, валютных контрактов производителей и логистики. Дилеры не могут мгновенно перенести изменения курса на стоимость, поэтому снижение цен растягивается во времени и по-разному проявляется в разных сегментах.

Наиболее чувствительны к падению доллара машины с большой долей импортных деталей. Премиальные модели и средний сегмент, где доля зарубежных комплектующих превышает 50%, могут подешеветь заметнее. В то же время бюджетные автомобили с локализованным производством обычно реагируют на колебания курса мягче. По наблюдениям последних лет, при резком падении валюты корректировка цен на импортные машины в среднем составляет 3-7%, но многое зависит от марки и страны сборки.

Следует помнить, что падение доллара само по себе не гарантирует мгновенного снижения цен в салонах. Дилеры часто ограничивают поставки, маркетинговые акции становятся менее предсказуемыми, а внутренние расходы, включая логистику, налоги, сертификацию и таможенные пошлины, остаются значимыми факторами. Поэтому ориентироваться только на курс валюты не стоит.

Если говорить о практических советах, важно отслеживать динамику цен на конкретные модели, сравнивать предложения официальных дилеров и учитывать локализацию производства, отмечает Коротков. Это помогает определить момент, когда покупка будет действительно выгодной.

Для дилеров падение доллара – это сигнал к гибкой политике ценообразования и планированию запасов, чтобы предложить клиенту максимально прозрачные и честные условия.

В итоге падение доллара – это скорее повод быть внимательным и стратегически подходить к покупке автомобиля, а не ожидать мгновенного и заметного удешевления. Планомерный мониторинг рынка, понимание того, как формируется цена, и знание особенностей конкретной модели помогут сделать покупку выгодной и безопасной, подытожил специалист.

