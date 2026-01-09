#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Aito M8
9 января
По 600 проданных машин в день: этот кроссовер стал настоящим хитом
Продажи Aito M8 в КНР превысили 150 000 штук за...
Chery не станет поддерживать производителя пылесосов в выпуске машин
9 января
Chery не станет поддерживать производителя пылесосов в выпуске машин
Chery заявила, что не планирует объединяться с...
Baojun Huajing S
9 января
Представлен новый крупный и технологичный кроссовер для большой семьи
Huawei и SAIC-GM-Wuling представили...

По 600 проданных машин в день: этот кроссовер стал настоящим хитом

Продажи Aito M8 в КНР превысили 150 000 штук за 253 дня с ценой от 4 млн рублей

Автомобиль Aito M8 за 253 дня достиг суммарных поставок свыше 150 000 единиц, что составляет около 600 машин ежедневно.

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

Ранее сообщалось о преодолении рубежа в 120 000 автомобилей. Это крупный кроссовер, который в Китае продается по цене от 51 000 до 64 000 долларов (от 4 до 5 млн рублей).

Модель оборудована сквозными фарами, дверными ручками с частичным скрытием, лидаром на крыше и большими хромированными дисками. Размеры автомобиля составляют 5190 х 1999 х 1795 мм, колесная база – 3105 мм. Вес варьируется от 2640 до 2715 кг в зависимости от версии.

Aito M8
Aito M8

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Гибридная модификация объединяет 1,5-литровый турбомотор и электродвигатели с общей мощностью 533 лошадиные силы. Емкость тяговых аккумуляторов составляет 37 или 53,4 кВт·ч. Запас хода на электроприводе достигает 201 или 310 км по циклу CLTC, общий пробег – 1405 или 1526 км.

Максимальная скорость машины – 200 км/ч. В салоне могут ездить от пяти до шести человек. В оснащении имеется интеллектуальная система Harmony от Huawei, фары xPixel и продвинутая система помощи водителю ADS 3.0.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Mydrivers
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:MIIT
Количество просмотров 28
09.01.2026 
Фото:MIIT
Поделиться:
Оцените материал:
0