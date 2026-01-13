#
>
МВД готовит изменения правил сдачи экзаменов на водительские права

В МВД предлагают внести ряд ужесточений и послаблений для будущих водителей

МВД России подготовило масштабный проект изменений в правила сдачи экзаменов на водительские права.

Документ, как выяснила «Парламентская газета», ужесточает процедуры, но одновременно вводит долгожданные цифровые новшества.

Одно из ключевых нововведений направлено на борьбу с нечестными кандидатами. Использование любого гаджета – от телефона до скрытых наушников – во время экзамена станет основанием для аннулирования его результатов. Как пояснили в ведомстве, такая мера необходима для пресечения растущего числа случаев помощи со стороны третьих лиц.

Существенно изменятся правила и для действующих профессиональных водителей. Основанием для аннулирования прав, включая международные, станет неявка на обязательный внеочередной медосмотр. Это касается в первую очередь дальнобойщиков и таксистов, которых направляют на дополнительное обследование при выявлении проблем со здоровьем на плановом осмотре.

Изменения коснутся и сроков сдачи. Практический экзамен теперь нужно будет сдать в течение 60 дней после успешной теории, вместо прежних шести месяцев. Как пояснил эксперт Дмитрий Попов, это предотвратит ситуацию, когда из-за долгого ожидания «практики» у кандидата истекает срок действия теоретического экзамена, вынуждая его пересдавать его снова.

Главным послаблением для будущих водителей станет отмена бумажных медицинских справок. При наличии данных в общем реестре МВД и Минздрава предоставлять документ на бумаге не потребуется. Это часть общего тренда на цифровизацию документооборота.

Источник:  «Парламентская газета»
Фото:ТАСС/ Александр Кондратюк
13.01.2026 
