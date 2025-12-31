В России упростят процедуру сдачи экзаменов на права
В России могут разрешить сдавать экзамены на управление транспортным средством и получать водительские удостоверения без необходимости предъявлять медицинскую справку.
МВД РФ подготовило проект постановления правительства, предусматривающий такие изменения.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что у заявителя не будут требовать медицинское заключение, если сведения о нем уже содержатся в специальном реестре. Медицинские организации будут оформлять заключения о состоянии здоровья водителей и кандидатов в электронном виде.
Эти документы будут регистрироваться в федеральном реестре, который входит в единую государственную информационную систему здравоохранения.
Обмен информацией между МВД и Минздравом будет проводиться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Это позволит упразднить необходимость физического предоставления медицинских справок при получении водительских прав.
