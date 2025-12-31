#
>
ПМА-3
31 декабря
В России создали первую отечественную супермашину для ремонта железных дорог
Завод «Калугапутьмаш» завершил сборку первой...
Интерьер Xcite X-Cross 7
31 декабря
Российские дилеры распродали почти все машины этой марки
Аналитик Целиков: товарные запасы Xcite X-Cross...
31 декабря
31 декабря
В России упростят процедуру сдачи экзаменов на права
Проект МВД предусматривает отказ от медсправок...

В России упростят процедуру сдачи экзаменов на права

Проект МВД предусматривает отказ от медсправок при наличии данных в реестре

В России могут разрешить сдавать экзамены на управление транспортным средством и получать водительские удостоверения без необходимости предъявлять медицинскую справку.

МВД РФ подготовило проект постановления правительства, предусматривающий такие изменения.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что у заявителя не будут требовать медицинское заключение, если сведения о нем уже содержатся в специальном реестре. Медицинские организации будут оформлять заключения о состоянии здоровья водителей и кандидатов в электронном виде.

Эти документы будут регистрироваться в федеральном реестре, который входит в единую государственную информационную систему здравоохранения.

Обмен информацией между МВД и Минздравом будет проводиться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Это позволит упразднить необходимость физического предоставления медицинских справок при получении водительских прав.

Источник:  Газета.Ru
Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
31.12.2025 
Фото:freepik / freepik
