АЕБ дала неожиданный прогноз авторынка в 2026 году
Российский рынок новых автомобилей в следующем году может продемонстрировать умеренный рост.
Согласно прогнозу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых машин и легкого коммерческого транспорта (LCV) в 2026 году увеличатся на 2,5%, достигнув отметки в 1,4 миллиона единиц. Об этом заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев в ходе онлайн-брифинга.
Он особо подчеркнул, что позитивный сценарий напрямую зависит от государственной политики.
«Наш прогноз на 2026 год – 1,4 млн автомобилей, это плюс 2,5%. Небольшой плюс, но мы хотим подчеркнуть, что это – при условии сохранения и наращивания господдержки отрасли. Без этого мы уверены, что будет спад», – предупредил Калицев.
По его словам, автопроизводители самостоятельно не смогут преодолеть все макроэкономические вызовы.
Прогноз АЕБ следует за сложным периодом для отечественного автопрома. По данным ассоциации, основанным на статистике регистраций, в 2025 году было реализовано около 1,37 млн новых легковых автомобилей и LCV, что почти на 17% меньше показателя предыдущего года.
В этой связи ассоциация выражает надежду, что текущий год станет точкой стабилизации, а при успешном выполнении условий следующий, 2027 год, может открыть фазу более уверенного поступательного роста рынка.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте