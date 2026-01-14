Эта машина стала «Автомобилем года»: кого она обошла?

Mercedes-Benz CLA получил европейскую премию «Автомобиль года»

Новый Mercedes CLA стал победителем европейской премии «Автомобиль года» (Car of the Year 2026). Модель набрала 320 баллов и уверенно опередила шесть конкурентов.

Основные конкуренты получили такие результаты: Skoda Elroq – 220 баллов, Kia EV4 – 208, Citroen C5 Aircross – 207, Fiat Grande Panda – 200, Dacia Bigster – 170 и Renault 4 – 150 баллов.

Победителя определяли журналисты крупных европейских изданий, включая французский L’ Automobile Magazine, британский Autocar и нидерландский Autovisie.

Mercedes-Benz получил эту награду впервые за более чем 50 лет – раньше победителем становился Mercedes 450 SE/SEL в 1974 году.

Mercedes-Benz CLA

