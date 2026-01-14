#
>
Максим Соколов
14 января
Глава АВТОВАЗа объяснил рост цен на Lada в начале 2026 года
Максим Соколов: Цены на Lada растут ниже уровня...
Максим Соколов
14 января
Сколько машин АВТОВАЗ способен выпускать в год: ответ главы компании
Глава АВТОВАЗа Соколов заявил о возможности...
«Автотор» ответил на вопрос о получении сертификатов на BMW в РФ
14 января
«Автотор» ответил на вопрос о получении сертификатов на BMW в РФ
«Автотор» прокомментировал получение ОТТС...

Эта машина стала «Автомобилем года»: кого она обошла?

Mercedes-Benz CLA получил европейскую премию «Автомобиль года»

Новый Mercedes CLA стал победителем европейской премии «Автомобиль года» (Car of the Year 2026). Модель набрала 320 баллов и уверенно опередила шесть конкурентов.

224 л. с., автомат, рама, пружинная подвеска— новый внедорожник нашей сборки

Основные конкуренты получили такие результаты: Skoda Elroq – 220 баллов, Kia EV4 – 208, Citroen C5 Aircross – 207, Fiat Grande Panda – 200, Dacia Bigster – 170 и Renault 4 – 150 баллов.

Победителя определяли журналисты крупных европейских изданий, включая французский L’ Automobile Magazine, британский Autocar и нидерландский Autovisie.

Mercedes-Benz получил эту награду впервые за более чем 50 лет – раньше победителем становился Mercedes 450 SE/SEL в 1974 году.

Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA
Ранее «За рулем» сообщал, что на Госуслугах теперь можно проверить машины такси.

Источник:  Caroftheyear. org
Ушакова Ирина
Фото:Car of the Year
Количество просмотров 17
14.01.2026 
Фото:Car of the Year
