На Камчатке снежный коллапс — что делают власти?
13 января на Камчатский край обрушился мощный Охотоморский циклон, порывы ветра достигали 45 м/с.
В связи с этим в Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах, а часть предприятий перевели на дистанционную работу. Сообщается также, что городские автобусы не вышли на маршруты, а авиасообщение с полуостровом было прервано. Автомобилистам рекомендуют не выезжать без острой надобности, а дорожники пытаются устранить последствия снежного коллапса на улицах.
В этих условиях глава региона Владимир Солодов поручил бесплатно развозить граждан на машинах, принадлежащих правительству Камчатского края и городской администрации.
Сообщается, что автомобили автопарка правительства Камчатского края курсируют по двум маршрутам в Петропавловске-Камчатском («СРВ — КП»; «Сероглазка — КП»), эти машины можно узнать по табличкам с официальным гербом региона. Отметим, что эта практика за последнее время применяется уже во второй раз: 30 декабря 2025 года региональные и городские власти отдавали в бесплатное маршрутное такси 20 своих машин.
По прогнозам синоптиков, следующий циклон подойдет к югу края уже в ночь на 15 января – метели, снежные заносы и дальнейшее ухудшение дорожных условий ожидаются в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Усть-Большерецком районе.
