Продажи китайских машин в РФ резко обвалились

«Автостат»: в 2025 году продажи новых китайских авто в России снизились на 25,4%

По итогам 2025 года продажи новых китайских автомобилей в России достигли 685,2 тыс. единиц снизившись на 25,4%.

Лидером года среди «китайцев» стал бренд Haval, продавший 173,3 тыс. машин, за ним следуют Chery (99,8 тыс.) и Geely (94 тыс.).

Самой популярной моделью оказался Haval Jolion с результатом в 65,8 тыс. проданных автомобилей, опередив такие модели, как Geely Monjaro (37,7 тыс.) и Haval M6 (36,1 тыс.).

Среди популярных моделей числятся также: Changan UNI-S/CS55 Plus (30,6 тыс.), Haval F7 (23,4 тыс.), Chery Tiggo 7 Pro Max (22,8 тыс.), Omoda C5 (21,2 тыс.), Chery Tiggo 4 (20,9 тыс.) и Geely Atlas (18,3 тыс.).

Эксперты прогнозируют, что тренд на сокращение доли китайских машин продолжится. По оценкам аналитиков, уже в 2026 году их доля на российском рынке может опуститься ниже 50%, а доля автомобилей российской сборки, напротив, вырастет до 40%.

