Haval Jolion обновился — известны цены и характеристики

В Австралии стартовал обновленный кроссовер Haval Jolion 2026 модельного года.

В уходящем году австралийская версия популярного в РФ кроссовера получила серьезные обновления, включая фейслифт и гибридные силовые установки. Флагманскую комплектацию Ultra сменила Vanta, сохранившая большинство функций. Следующий модельный год – это точечные изменения: чуть поменялась архитектура фар и фонарей, а в Vanta появилась черная решетка радиатора.

По интерьеру – также локальные нововведения: обновлено графическое оформление 10,25-дюймового экрана медиасистемы, добавлены Apple CarPlay и Android Auto. В Австралии линейка Haval Jolion сейчас продается со скидкой до 4000 австралийских долларов, но с 1 января цены выйдут на обычный уровень.

Актуальная цена австралийского Jolion (кстати, пятизвездочный рейтинг ANCAP) в комплектации Premium составляет 23 990 долларов (около 1,3 млн рублей), а версии Vanta – 33 990 долларов (1,8 млн рублей).

В РФ производится и продается дореформенный Jolion, актуальные цены начинаются с 2 749 000 рублей.

