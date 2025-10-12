У самой популярной иномарки в России теперь есть битопливная версия

На конференции Taxi – 2025 представили битопливный Haval Jolion

На конференции Taxi – 2025, проходящей в Сочи, презентовали битопливный кроссовер Haval Jolion. Проект осуществляется при сотрудничестве тольяттинской компании «АТС Авто» и китайского автопроизводителя.

Известно, что прототип оборудован четырьмя баллонами для метана (CNG), размещенными в нише под запасное колесо. Это решение позволяет не уменьшать объем багажника.

Объем метановых резервуаров составляет 82,5 литра. Однако информация о запасе хода в гибридном режиме (бензин плюс газ) пока не раскрывается. Источник, знакомый с проектом, сообщил, что говорить о серийном производстве CNG-версии пока преждевременно.

Haval Jolion

Компания «АТС Авто» занимается разработкой и переоборудованием как отечественных, так и зарубежных автомобилей для работы на газе.

