В России изменилась стоимость популярного кроссовера: называем цены
Бренд Omoda из семейства Chery уменьшил количество вариантов комплектаций кроссовера Omoda C5. Ранее автомобиль предлагался в восьми вариантах, теперь их стало шесть.
Комплектации Lifestyle и Active 2024 года больше не представлены в официальном прайс-листе. В торговых предложениях эти версии стоили 2 629 000 и 2 889 000 рублей. При этом автомобили 2024 года выпуска в этих исполнениях все еще доступны у дилеров.
Комплектация Lifestyle 2024 оснащалась 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с. и вариатором. В ней были: система кругового обзора, парктроники спереди и сзади, подушки безопасности спереди и сбоку, мониторинг слепых зон, круиз-контроль, аудиосистема на шесть динамиков, климат-контроль и подогрев задних сидений.
Комплектация Active 2024 имела 1,6-литровый турбомотор и роботизированную коробку передач. В этом варианте предлагались разнообразные системы обогрева, электрорегулировка водительского кресла и двухзонный климат-контроль.
Стоит подчеркнуть, что версия Active 2025 осталась в продаже с ценой 2 939 000 рублей без скидок.
Цены на Omoda C5 по состоянию на 2024-2025 годы:
- Fun (2024) – 2 479 000 руб.
- Ultimate (2024) – 2 839 000 руб.
- Drive (2024) – 2 729 000 руб.
- Supreme (2024) – 3 089 000 руб.
- Drive (2025) – 2 779 000 руб.
- Active (2025) – 2 939 000 руб.
