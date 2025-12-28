Новая Omoda C5 — раскрыто российское оснащение!

Кроссовер Omoda C5 нового поколения для России избавится от вариатора

Российское представительство раскрыло список оснащения нового кроссовера Omoda C5, ожидающегося на рынке РФ в 2026 году.

Среди заявленных пунктов комплектации – передние сиденья с электрорегулировками в шести направлениях, ламинированное остекление передних стекол, двухзонный климат, полный зимний пакет, беспроводная зарядка смартфона, интеграция Apple CarPlay и Android Auto, комплекс электронных ассистентов ADAS, бесключевой доступ и запуск двигателя, электропривод двери багажника.

Новый Omoda C5 с длиной кузова 4545 мм будет оснащаться двигателем 1.5, развивающим 147 л.с. и агрегатирующимся с 6-ступенчатым роботом в случае переднего привода (сейчас у таких С5 – вариатор) или с 7-ступенчатым роботом на полноприводных исполнениях, сообщает источник по материалам с российской презентации новинки. Там же представители компании сообщили, что кузовные панели кроссовера будут оцинкованы.

