Раскрыты новинки двух китайских брендов в РФ

На презентации для журналистов российское представительство Omoda & Jaecoo рассекретило планы на 2026 год.

В самое ближайшее время в линейку моделей Jaecoo добавится обновленная версия кроссовера Jaecoo J7 – по всей видимости, он заменит прежнюю, «переезжающую» под прокси-бренд Jeland. Источник отмечает, что фейслифт Jaecoo J7 будет основан на решениях лимитированной спецверсии Limited Edition, напоминающей Range Rover. В российской версии у обновленного Jaecoo J7 будет не 1,5-литровый мотор, а 1.6 турбо в двух вариантах форсировки.

В первом случае двигатель развивает 150 л.с., во втором – 186 л.с. Обе версии движка агрегатируются с роботизированной коробкой передач. Привод – полный.

Кроме того, ранее анонсированный компактный Jaecoo J6 появится в России в конце I или в начале II квартала 2026 года. А затем настанет время обновления модельного ряда Omoda – его должен пополнить рестайлинг Omoda C5.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
27.12.2025 
