Лимитированный кроссовер в стиле Land Rover почти распродан в РФ

Версия кроссовера Jaecoo J7 LE заканчивается у российских дилеров, сообщает «Российская газета».

По словам директора розничных продаж АГ «Авилон» Ильи Петрова, автомобили Jaecoo J7 LE были завезены в ограниченном количестве и только в двух модификациях с передним приводом.

Комплектация Urban распродана примерно 1,5-2 месяца назад, а кроссоверы в версии Ultimate исчезли со складов импортера в начале ноября.

«У нас остаются единичные автомобили», – уточнил Петров.
Стоимость Jaecoo J7 Limited Edition с учетом программы трейд-ин составляет от 2,56 млн рублей, а версия Top – от 2,86 млн рублей.

Эта модель отличается от стандартной версии новым передним обвесом, что заставляет Jaecoo J7 напоминать Range Rover Evoque, а также диффузором заднего бампера с скрытыми выхлопными патрубками.

Кроссовер Jaecoo J7 предлагается в переднеприводном варианте с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л. с. и роботизированной трансмиссией.

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:Jaecoo
14.12.2025 
Фото:Jaecoo
