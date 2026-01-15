Эксперт Агаджанов назвал условие для роста российского авторынка

Альфа-Лизинг: локализация китайских брендов в России усилится

Управляющий директор ГК Альфа-Лизинг Максим Агаджанов рассказал, что ждет российский авторынок в этом году.

Комментарий эксперта

Максим Агаджанов, управляющий директор ГК Альфа-Лизинг:

– По прогнозу Альфа-Лизинга, в 2026 году при сохранении динамики снижения ключевой ставки автомобильный рынок может вырасти на 17% в штучном выражении. При условии стабильной макроэкономической ситуации можно ожидать умеренное восстановление продаж до 1,75 млн единиц в 2026 году.

Основной рост придется на сегмент легковых автомобилей, порядка 17%, где восстановится кредитный спрос при одновременном снижении депозитов физлиц. Однако повышение налоговой нагрузки и высокий процент по несубсидируемым автокредитам будут сдерживать рост продаж.

Легкий коммерческий транспорт может показать еще более быстрое восстановление на 19%, так как 25% их продаж приходятся на физлиц и ИП, занятых в розничной торговле и сфере услуг, предполагает эксперт.

Грузовой сегмент может перейти в положительную динамику до 15%, но на него в большой степени продолжит влиять относительно высокая ключевая ставка и эффект от «тройного» утилизационного сбора, отмечает Агаджанов.

По оценке Альфа-Лизинга, параллельный импорт, который преимущественно состоял из премиальных «европейцев», будет сокращаться ввиду повышения ставки НДС и растущего утилизационного сбора. В свою очередь, локализация китайских брендов в России усилится благодаря поддержке Минпромторга и повлечет за собой увеличение количества китайских автомобилей со сборкой на территории России в 2 раза.

