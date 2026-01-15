#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт Агаджанов назвал условие для роста российского авторынка
15 января
Эксперт Агаджанов назвал условие для роста российского авторынка
Альфа-Лизинг: локализация китайских брендов в...
Omoda C5
15 января
В России изменилась стоимость популярного кроссовера: называем цены
Компания Omoda лишила кроссовер C5 в РФ двух...
Параллельный импорт автомобилей в Россию пошел на спад
15 января
Параллельный импорт автомобилей в Россию пошел на спад
Эксперт Целиков: Альтернативный импорт новых...

Эксперт Агаджанов назвал условие для роста российского авторынка

Альфа-Лизинг: локализация китайских брендов в России усилится

Управляющий директор ГК Альфа-Лизинг Максим Агаджанов рассказал, что ждет российский авторынок в этом году.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий эксперта

Максим Агаджанов, управляющий директор ГК Альфа-Лизинг:

– По прогнозу Альфа-Лизинга, в 2026 году при сохранении динамики снижения ключевой ставки автомобильный рынок может вырасти на 17% в штучном выражении. При условии стабильной макроэкономической ситуации можно ожидать умеренное восстановление продаж до 1,75 млн единиц в 2026 году.

Основной рост придется на сегмент легковых автомобилей, порядка 17%, где восстановится кредитный спрос при одновременном снижении депозитов физлиц. Однако повышение налоговой нагрузки и высокий процент по несубсидируемым автокредитам будут сдерживать рост продаж.

Рекомендуем
224 л. с., автомат, рама, пружинная подвеска— новый внедорожник нашей сборки

Легкий коммерческий транспорт может показать еще более быстрое восстановление на 19%, так как 25% их продаж приходятся на физлиц и ИП, занятых в розничной торговле и сфере услуг, предполагает эксперт.

Грузовой сегмент может перейти в положительную динамику до 15%, но на него в большой степени продолжит влиять относительно высокая ключевая ставка и эффект от «тройного» утилизационного сбора, отмечает Агаджанов.

По оценке Альфа-Лизинга, параллельный импорт, который преимущественно состоял из премиальных «европейцев», будет сокращаться ввиду повышения ставки НДС и растущего утилизационного сбора. В свою очередь, локализация китайских брендов в России усилится благодаря поддержке Минпромторга и повлечет за собой увеличение количества китайских автомобилей со сборкой на территории России в 2 раза.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
15.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0