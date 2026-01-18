Запатентован облик нового российского вездехода

Компания «Моментум» запатентовала внешность легкого дизельного вездехода Каракурт

Легкий вездеход Каракурт-1 получил патент на дизайн – его оформила производственная группа «Моментум» из Санкт-Петербурга, занимающаяся разработкой таких машин.

Известно, что эти автомобили оснащают дизельным двигателем с отдачей в 57 л.с., работающим в паре с автоматической коробкой передач. Привод машины – полный. В конструкции широко применяются компоненты от машин, которые производились или производятся в России – в частности, устанавливаются штампованные колесные диски R16 от Renault Logan II, который в прошлом собирали на АВТОВАЗе.

Помимо базовой версии Каракурт-1 есть еще удлиненная Каракурт-2, на которой доступны дизель ММЗ 3LD (1.6) или бензиновый двигатель ВАЗ-21214 (1.7). На сайте производителя сообщается, что подвеска машины – независимая двухуровневая, и ее настройка обеспечивает «стандартную амортизацию при езде по бездорожью и большой ход подвески – до 380 мм – на неровной поверхности».

