Названы причины появления трещин на стеклах машины зимой

Эксперт Трушкова: Зимой лобовые стекла авто трескаются из-за разницы температур

Зимой многие водители сталкиваются с проблемой трещин на лобовых стеклах автомобилей. Одной из причин становится резкий нагрев стекла изнутри при включении максимального обогрева на холодное стекло. В это время наружная часть остается холодной, что приводит к температурному напряжению, рассказала директор по сервису компании «Рольф».

Комментарий эксперта

Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф»:

Первая причина – резкий перепад температур, а главная ошибка: включение максимального обогрева на холодное стекло. Зимой очень хочется как можно быстрее прогреть салон. Многие включают обдув на максимум и направляют теплый поток воздуха сразу на промерзшее лобовое стекло. Это резко увеличивает температуру стекла изнутри, в то время как внешняя сторона остается холодной.

Она отметила, что даже закаленное стекло, обладающее прочностью, плохо переносит перепады температуры. Термическое напряжение возникает в местах с микротрещинами и сколами, что может привести к появлению трещин, расширяющихся от повреждения к краю стекла.

Трушкова порекомендовала сначала прогреть салон до температуры около +10...+15 градусов, а потом включать обдув непосредственно на стекло. Если в автомобиле есть подогрев лобового стекла, его стоит использовать, так как он обеспечивает более равномерный прогрев.

Еще одной причиной повреждения стекол являются сколы, в которые проникает влага. Ночью вода замерзает и расширяется, что усугубляет повреждения. Также опасными считаются попытки растопить лед на стекле кипятком или скребком из металла, кредитками и ключами. Это приводит к появлению царапин, напряжений и ослаблению стекла в локальных местах.

Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.

Источник:  Российская газета
