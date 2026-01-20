Почему не стоит сразу заводить двигатель после включения зажигания

Пауза перед запуском мотора снижает нагрузку на мотор и электронику

Многие, садясь в автомобиль, действуют на автопилоте: повернули ключ или нажали кнопку – и сразу же запускают двигатель.

Но если включить зажигание и сделать короткую паузи перед тем, как завести двигатель - эти несколько секунд тишины, когда мотор еще молчит, критически важны. Машина остается неподвижной, но электронные процессы уже идут, напоминают эксперты Pravda.Ru со ссылкой на специалистов из Actualno.

Загорающиеся на панели приборов индикаторы – это сигнал о запуске внутренней электронной самодиагностики. Автомобиль проверяет состояние всех ключевых систем. Параллельно топливный насос создает необходимое давление в системе, а блок управления обменивается данными с датчиками, настраивая параметры будущего запуска.

Оптимальный момент для поворота ключа в положение «старт» наступает, когда основная часть контрольных лампочек гаснет. Это означает, что самопроверка завершена и системы перешли в режим полной готовности. Если же запустить двигатель сразу, не дождавшись этого сигнала, электронике приходится работать в упрощенном, аварийном режиме.

Это создает лишнюю нагрузку на мотор, топливную систему и катализатор, что со временем может привести к их ускоренному износу и к повышенному расходу топлива.

Таким образом, простая привычка выдержать короткую паузу в 3-5 секунд после включения зажигания позволяет всем системам автомобиля подготовиться и начать работу в штатном, щадящем режиме. Этот маленький ритуал не отнимает времени, но вносит большой вклад бесперебойную работу вашего автомобиля.

