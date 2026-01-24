Самые массовые машины в РФ — угадаете тройку лидеров?

«Автостат Инфо» назвал срок, когда автопарк России радикально поменяется

По состоянию на 1 января 2026 года российский автопарк насчитывал 47,45 млн легковых автомобилей, за полгода прибавив 1,33 млн машин, то есть на 2,89%.

Более 12,6 млн из этого количества – Lada, далее следуют Toyota (4,1 млн) и Kia (2,7 млн). Как сообщает источник, российские машины пока сохраняют ядро автопарка (31%), но постепенно отдают долю иномаркам (69%): за полгода отечественные бренды прибавили около 325 тысяч авто (+2%), а иностранные – свыше 1 млн (+3%). Правда, у японских и европейских брендов превалируют возрастные досанкционные машины, тогда как «китайцы» – это преимущественно авто 2021-2025 годов выпуска.

В целом же, на машины 2016 года выпуска и старше приходится свыше 33 млн единиц легковой техники, то есть около 70% всего российского автопарка. При этом японские и европейские «ветераны» естественным образом выбывают, а на их место приходят, в основном, китайские марки и Lada. До радикальной смены картины остается еще несколько лет, считают эксперты.

