«Свежих» все меньше: российский автопарк быстро стареет

По состоянию на осень 2025 года средний возраст подержанного автомобиля, выставленного на продажу в России, превышает 12 лет. При этом большая часть предложений касается машин возраста от 10 до 14 лет, сообщили аналитики «Авто.ру Бизнес», которые провели анализ данных с платформы.

Автомобили в возрасте 10-14 лет составляют почти 27% всех предложений в региональных рынках, в то время как в Москве этот показатель составляет 28%, а в Санкт-Петербурге – 29%. За ними следуют машины 15-19 лет, которые занимают второе место по доле предложений, как в столичных городах, так и в регионах (19,5-21,4%).

Количество автомобилей с пробегом более 20 лет больше в регионах (16,3%), тогда как в Москве и Санкт-Петербурге их доля примерно 13%. В результате предложенные автомобили старше 10 лет составляют около 65% всего рынка, согласно оценкам экспертов.

Из более новых автомобилей наибольшее количество предложений в Москве и регионах относится к машинам возрастом от 3 до 5 лет, их доля – 13-14,5%. В Санкт-Петербурге таких предложений заметно меньше – 10,8%. Меньше предложений автомобилей возрастом от 6 до 9 лет в регионах – 16,5% по сравнению с 22% в Москве и 21% в Санкт-Петербурге.

Средний возраст подержанных автомобилей – 12 лет и 3 месяца в регионах и Санкт-Петербурге. В Москве этот показатель на два месяца меньше – 12 лет и 1 месяц.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.

