Судебная задолженность: как узнать о долгах и снять ограничения

О задолженности можно узнать у судебных приставов по ФИО и дате рождения

Наличие судебной задолженности – это не просто цифра в базе.

Что будет, если долго не платить штраф — разбираем все стадии

Это прямой путь к ограничениям: запрету на выезд за рубеж, лишению водительских прав, аресту счетов и имущества. Такая задолженность возникает, когда обязательства по кредитам, штрафам (например, за нарушения правил дорожного движения), алиментам или ЖКХ не исполняются добровольно и кредитор через суд передает дело приставам.

Самый надежный способ проверить себя – это Банк данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Достаточно ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения и регион регистрации, чтобы увидеть, есть ли в отношении вас открытое производство, сумму долга и контакты ответственного пристава. Аналогично работает официальное мобильное приложение ФССП.

Как не остаться должником своей же страховой компании

Проверить долги можно и другими путями. На портале Госуслуги в личном кабинете отображаются неоплаченные налоги, штрафы ГИБДД, а также сведения об исполнительных производствах. Кредитную историю с данными обо всех займах можно бесплатно запросить до двух раз в год в Бюро кредитных историй (БКИ).

Если долг погашен, важно понимать, что информация обновляется не мгновенно. Пристав в течение трех дней после оплаты выносит постановление о завершении производства, но на обновление данных в базе ФССП и снятие всех ограничений в других ведомствах (например, в ГИБДД или Пограничной службе) может уйти от одной до двух недель.

Источник:  RT
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
25.01.2026 
Фото:Depositphotos
