Во дворе — не дома! ГИБДД взяла под контроль придомовые территории

Эксперты: расслабленная парковка у подъезда теперь грозит серьезными штрафами

Дворы многоквартирных домов перестали быть безопасной гаванью для беспечных автомобилистов, предупреждают эксперты издания Pravda.Ru.

Рекомендуем Краткая инструкция по подготовке автомобиля к снегу и льду

ГИБДД активно наращивает патрулирование на придомовых территориях, реагируя на многочисленные жалобы жителей. Привычка парковаться на газоне, под «кирпичом» или вплотную к подъезду теперь все чаще приводит к ощутимым штрафам.

С юридической точки зрения придомовая территория – полноценная часть улично-дорожной сети, где действуют все пункты ПДД. Особое внимание инспекторы уделяют нарушениям, которые создают реальную опасность: парковка на тротуарах и детских площадках, блокировка проезда для спецтехники, движение под запрещающие знаки.

Причем проезд под «кирпич» во дворе может быть расценен как движение во встречном направлении, что грозит уже не штрафом в 500 рублей, а лишением прав.

Кроме правил дорожного движения, во дворах действуют и нормы благоустройства. Шумный ремонт или даже мойка автомобиля на асфальте могут стать поводом для штрафа по статьям о нарушении тишины и санитарных правил. При этом ссылки на «свой двор» или неясную разметку практически не работают — нарушения все чаще фиксируются камерами, а решения выносятся на основании чётких нормативов.

Единственный способ избежать неприятностей – относиться к дворовому пространству как к полноценной дороге: внимательно смотреть на знаки, не занимать тротуары и газоны, а также всегда оставлять свободным проезд для экстренных служб.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»