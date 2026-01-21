Краткая инструкция по подготовке автомобиля к снегу и льду

Станислав Чекмарев объяснил, на что обратить внимание в машине перед снегопадом

Зимняя непогода – серьезное испытание для любого автомобиля.

Накопившийся на фарах снег резко ухудшает видимость, а гололед превращает дорогу в каток, повышая риск аварий. Чтобы поездки оставались безопасными, к сезону нужно подготовиться заранее, считает руководитель подразделения по продаже автозапчастей Станислав Чекмарев.

Первым делом стоит убедиться в исправности ключевых систем. Особое внимание – датчикам ABS, которые предотвращают блокировку колес при торможении. Если на панели загорелась лампочка ABS, путь лежит только в сервис: ездить с неисправными тормозами опасно и запрещено. Помните, что на снегу тормозной путь увеличивается в разы, поэтому педаль должна работать плавно, без провалов.

Также эксперт советует проверить уровень и цвет тормозной жидкости (мутность свидетельствует о необходимости замены), состояние колодок и дисков. Изношенные колодки часто издают характерный скрежет, а на дисках появляются ржавые пятна. Не менее важен аккумулятор: окисление клемм или индикаторы на панели могут сигнализировать о проблемах с зарядкой.

Не забудьте и о внешней подготовке: обработайте стекла и зеркала антиобледенителем, проверьте щетки стеклоочистителя и обработайте дверные уплотнители силиконом, чтобы двери не примерзали.

Перед выездом полностью очистите автомобиль от снега, прогрейте двигатель и салон. На дороге строго соблюдайте скоростной режим, увеличьте дистанцию до других машин в 2-3 раза и старайтесь не превышать 50 км/ч в сложных условиях.

