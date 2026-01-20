Строгое правило для авто в Северной Корее, которого нет в России

В Северной Корее водитель обязан вымыть машину перед въездом в населенный пункт

В Северной Корее водителю необходимо позаботиться не только о документах, но и о безупречной чистоте кузова своего автомобиля перед въездом в любой крупный населенный пункт.

Это строгое правило, незнакомое российским автомобилистам, действует по всей стране.

Рост числа частных машин, которые выделяются на фоне государственного транспорта, привел к развитию сферы услуг. Как отмечает востоковед Андрей Ланьков, вслед за автозаправками стали появляться и пункты мойки. Если раньше за чистотой строго следили только в Пхеньяне, то теперь требование распространилось и на провинциальные центры. За грязный автомобиль водителю грозит серьезный штраф.

Поскольку оборудованных станций не хватает, бизнес адаптировался. Предприимчивые северокорейцы организуют стихийные мойки на городских окраинах, где проще решить вопрос со стоком воды. Они арендуют участки и нанимают местных жителей, предоставляя работу социально уязвимым слоям населения.

Услуга пользуется спросом и имеет свою цену. Например, в городе Хамхыне помыть легковую машину стоит от 20 до 60 китайских юаней, что в пересчете составляет примерно 220-670 рублей. Сумма зависит от размера автомобиля и степени его загрязнения. Это не ошибка, именно китайский юань в последние 10–15 лет фактически стал основным средством расчетов в КНДР.

Таким образом, простая мойка стала в Северной Корее не просто бытовой процедурой, а элементом городской культуры и небольшим, но стабильным источником дохода для многих семей.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»