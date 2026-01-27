#
Этот кроссовер Volkswagen продают у нас дешевле китайских конкурентов

В РФ начались продажи новых кроссоверов Volkswagen T-Cross oт 1,4 млн рублей

Частные поставщики начали ввозить в нашу страну компактный кроссовер Volkswagen T-Cross по цене от 1,4 млн рублей, что существенно ниже стоимости аналогичных моделей на рынке.

3 крутых внедорожника по цене Lada Niva Travel — рейтинг «За рулем»

Самый доступный вариант от владивостокского поставщика оценивается в 1,4 млн рублей. За эти деньги предлагается модель из Китая в комплектации Comfort с двухцветным кузовом, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой, панорамной крышей и кожаным рулем. Выпускают эти автомобили на совместном предприятии SAIC-Volkswagen и продают только на китайском рынке.

Для сравнения, официально представленные на рынке Chery Tiggo 4 и его локализованная копия Tenet T4 стоят от 2 млн рублей, а белорусский Belgee X50 – почти от 2,5 млн рублей.

Volkswagen T-Cross
Volkswagen T-Cross

Также за 1,8 млн рублей доступен праворульный вариант из Японии с 1,0-литровым 116-сильным турбомотором и роботом DSG.

Леворульный кроссовер из Китая оснащен поскромнее – у него 1,5-литровый атмосферный двигатель и классический автомат.

Volkswagen T-Cross
Volkswagen T-Cross

За 2,45 млн рублей мультибрендовый салон в Москве предлагает новый кроссовер из Китая в базовой версии Fashion. Даже имея «цифровую приборку» и сенсорный экран, комплектация скромная: отсутствуют панорамная крыша, климат-контроль, кожаный руль и другие опции.

Все версии исключительно переднеприводные.

Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
27.01.2026 
Отзывы о Volkswagen T-Cross (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen T-Cross  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Внешне красивый, внутри тоже отлично, я бы предложил двигатель 1,6 MPI и 6 АКПП(Asin) и будет отлетать как пирожки не хуже KIA Rio X-Line
Недостатки:
Пока не увидел, понятно что на рынок РФ может не поступить.
Комментарий:
Скорее бы вышел в комплектации которую я выше указал по движку и коробке передач
0